Son dakika... Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.





Soğutma çalışmaları devam ederken, bölgedeki kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin yeniden yayılmaması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor.

Bu arada İskenderun Cumhuriyet Başsacılığı da yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangının ne kadar alana zarar verdiği ise soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.









