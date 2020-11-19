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19.11.2020 - 21:48 | | AA

Son dakika... Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.

Soğutma çalışmaları devam ederken, bölgedeki kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin yeniden yayılmaması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor.

Bu arada İskenderun Cumhuriyet Başsacılığı da yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangının ne kadar alana zarar verdiği ise soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.



Son dakika... Hataydaki orman yangını kontrol altına alındı


Yol istediği sürücünün saldırısına uğradıKonya'da sürücü O.S.'nin, selektör yapıp yol istediği önündeki otomobilin sürücüsü, aracından inip yanına gelerek önce küfür etti,  ardından aracından levyeye benzer bir cisim alıp saldırmaya kalktı. Aracı zarar gören O.S., hızla olay yerinden uzaklaşıp polis merkezine giderek, araç kamerasına kaydettiği saldırıya ait görüntülerle şikayetle bulundu.
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