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29.04.2020 - 17:23 |

Son dakika... Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı’nın gelen bir son dakika haberine göre Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Son dakika... Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilmiştir.

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