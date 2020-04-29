29.04.2020 - 17:23 |
Son dakika... Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanlığı’nın gelen bir son dakika haberine göre Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilmiştir.