Son dakika hava durumu haberleri: Kar ne zaman kalkacak, havalar ne zaman ısınacak?

Milyonlarca vatandaş sabahın ilk ışıklarında hava durumu arayışına geçti. Karlı hava etkisinin ikinci günde de yoğn bir şekilde görenler kar yağışı ne kadar sürecek sorusunu araştırıyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgilerini haberimize ekledik. İşte önümüzdeki 5 günün hava durumu raporu...

HAVA DURUMU

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

ANKARA HAVA DURUMU

Salı Kar Yağışlı -5°C -3°C

Çarşamba Soğuk -10°C -3°C

Perşembe Soğuk -15°C -4°C

Cuma Kar Yağışlı -6°C 0°C

Cumartesi Soğuk -14°C -2°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Salı Kar Yağışlı -1°C 1°C

Çarşamba Kar Yağışlı -1°C 3°C

Perşembe Hafif Yağmurlu -3°C 5°C

Cuma Karla Karışık Yağmurlu 1°C 5°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu -1°C 6°C

İZMİR HAVA DURUMU

Salı Karla Karışık Yağmurlu 2°C 5°C

Çarşamba Rüzgarlı 0°C 7°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 0°C 10°C

Cuma Parçalı Bulutlu 4°C 13°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 4°C 13°C

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Doğu Anadolu’da Fırtına Bekleniyor!

Doğu Anadolu’da halen güneyli yönlerden kuvvetli olarak devam etmekte olan rüzgarın; şiddetini artırarak yarın sabah (Çarşamba) saatlerine kadar Erzincan ve Bingöl; yarın akşam saatlerine kadar Erzurum, Ağrı, Kars, Van ve Muş; ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde yerel olarak fırtına(62-74 km/saat) ve yükseklerde kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi, dik yamaçlarda çığ oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kocaeli ve Sakarya'da Yerel Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

Halen Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde aralıklarla devam eden kar sağanaklarının; bu gece ve yarın (Salı) yerel olarak yoğun (10-30 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Giresun Çevrelerinde Yoğun Kar Yağışları ve Kuvvetli Buzlanmaya Dikkat!

Giresun'da bu akşam (15.02.2021) saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağışların gece saatlerinde itibaren kara dönüşmesi ve yer yer yoğun (20-60 cm) olması bekleniyor. Zaman zaman tipi şeklinde yağacak yoğun kar yağışlarının meydan getirebileceği, kuvvetli buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, kar birikmesi nedeniyle çatı/tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.