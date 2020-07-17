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17.07.2020 - 09:56 | | milliyet.com.tr, İHA

Son dakika... Hava durumu nasıl olacak? İşte MGM'de yer alan son veriler...

Son dakika gelen habere göre; Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bir diğer son dakika haberine göre ise MGM cumartesi ve pazar günü hava tahminlerini paylaştı. İşte hava dumuru tahminleri...

Son dakika... Hava durumu nasıl olacak? İşte MGM'de yer alan son veriler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Son dakika... Hava durumu nasıl olacak İşte MGMde yer alan son veriler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan son radar görüntüleri ise haritaya böyle yansıdı

MGM'DEN HAFTA SONU PAYLAŞIMI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde cumartesi ve pazar gününün hava tahmini de açıklandı. İşte ülke genelinde cumartesi ve pazar günü beklenen hava durumu tahminleri...

(18 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ)

Son dakika... Hava durumu nasıl olacak İşte MGMde yer alan son veriler...

(19 TEMMUZ 2020 PAZAR)

Son dakika... Hava durumu nasıl olacak İşte MGMde yer alan son veriler...


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