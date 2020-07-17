Son dakika... Hava durumu nasıl olacak? İşte MGM'de yer alan son veriler...
Son dakika gelen habere göre; Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bir diğer son dakika haberine göre ise MGM cumartesi ve pazar günü hava tahminlerini paylaştı. İşte hava dumuru tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İstanbul: Parçalı bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan son radar görüntüleri ise haritaya böyle yansıdı
MGM'DEN HAFTA SONU PAYLAŞIMI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde cumartesi ve pazar gününün hava tahmini de açıklandı. İşte ülke genelinde cumartesi ve pazar günü beklenen hava durumu tahminleri...
(18 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ)
(19 TEMMUZ 2020 PAZAR)