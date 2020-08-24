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24.08.2020 - 16:35 |

Son dakika! HES uygulamasında yeni özellik: İhbarda bulun

Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geliştirdiği HES uygulamasına 'İhbarda Bulun' özelliği geldi.

Son dakika! HES uygulamasında yeni özellik: İhbarda bulun

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların salgına ilişkin bilgi alması için geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına ihbarda bulun özelliği eklendi.

Fotoğraf eklemenin de mümkün olduğu ihbarda bulun özelliği ile vatandaşlar kurallara uymayanları şikayet edebilecek.

NASIL İHBARDA BULUNULUR?

Uygulamanın ana ekranında yer alan ihbarda bulun sekmesine tıklandığında 'başlık / işletme adı', 'açıklama', 'adres' bilgileri isteniyor.

İhbar butonuna tıklandığında 'Bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.' uyarısı çıkıyor.

Son dakika... 'Cehennemi yaşadık' deyip eklediler: Bina fokur fokur kaynıyorduGiresun'un Dereli ilçesi sakinleri iki gün önce meydana gelen selde yaşadıklarını anlatırken o gece yaşadıkları korkunun hala geçmediğini ifade etti.
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