Son dakika... Hrant Dink davasında kritik isim Adana'da yakalandı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosyada delillerin olması gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden Veysel Şahin Adana'da yakalandı.