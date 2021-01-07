07.01.2021 - 12:18 | | DHA
Son dakika... Hrant Dink davasında kritik isim Adana'da yakalandı
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada son dakika gelişmesi yaşandı.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosyada delillerin olması gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden Veysel Şahin Adana'da yakalandı.
Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyorİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan karasularında düzensiz göçmenlerin botla Türk karasularına itilme anlarına ilişkin videoyu paylaşarak, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor" dedi.