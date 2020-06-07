Son dakika... Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar!

Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan ilçesi girişi Akçeşme mevkisinde meydana geldi. Ö.K. idaresindeki 20 RK 290 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol ortasında refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi.
Kazada sürücü ile birlikte T.P. ve A.K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönene araçtan çıkarılarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldılar.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.
270 kilo ağırlığındaki zihinsel engelli hastayı 8 kişi battaniye ile taşıdıMersin'de aylardır yatağa bağımlı olarak yaşayan, zihinsel engelli 270 kilo ağırlığındaki obezite hastası şahıs, tedavisi için hastaneye götürülmek üzere 8 kişilik itfaiye ekibi tarafından battaniyeye sarılarak ambulansa taşındı.