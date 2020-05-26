Son dakika haberleri: Akdeniz'de bir deprem daha! Depremin büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında, Girit Adası açıklarında derinliğinin 9.5 km olarak açıklanan 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 16.53'te meydana geldi.

Öte yanda saat 12.36'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin ise 5.00 km olarak açıklandı.



