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26.05.2020 - 17:21 | | milliyet.com.tr

Son dakika haberleri: Akdeniz'de bir deprem daha! Depremin büyüklüğü...

Son dakika haberi... Girit Adası açıklarından saat 16.53'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 9.5 km olarak açıklandı.

Son dakika haberleri: Akdeniz'de bir deprem daha! Depremin büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında, Girit Adası açıklarında derinliğinin 9.5 km olarak açıklanan 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 16.53'te meydana geldi.

Öte yanda saat 12.36'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin ise 5.00 km olarak açıklandı.

Son dakika haberleri: Akdenizde bir deprem daha Depremin büyüklüğü...

Son dakika haberleri: Akdenizde bir deprem daha Depremin büyüklüğü...

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