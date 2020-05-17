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17.05.2020 - 16:14 | | AA- DHA

Son dakika I Antalya'da İslamiyet'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre; Antalya'da sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Son dakika I Antalya'da İslamiyet'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu paylaşımları yaptığı öne sürülen F.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kolluk güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda paylaşımları yaptığı iddia edilen F.E, polis tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bu arada, fotoğrafçı ve yazar olduğu belirtilen şüphelinin ismini taşıyan sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlara çok sayıda kişi tepki gösterdi.

EGM'DEN AÇIKLAMA 

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle F.E. isimli kişinin Antalya'da gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet üzerindeki açık kaynaklarda ilgili mevzuat çerçevesinde 7/24 esasına göre suçla mücadele amaçlı sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. F.E rumuzlu Twitter hesabından 'dini değerleri' alenen aşağılayan, halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği görülen hesabın yöneticisi F.E isimli şahıs Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini, her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Yasağı ihlal edip, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu!Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen elinde tüfekle dışarda olan E.T., tartıştığı O.A.'yı vurarak, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan O.A., yoğun bakımda tedaviye alınırken, E.T. ise gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi. E.T. ile O.A.'nın tartışma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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