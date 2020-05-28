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28.05.2020 - 09:22 | | DHA

Son dakika I Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi... Avrasya Tüneli Avrupa 'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin Avrupa Yakası girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Son dakika I Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı

Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde 07.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Tünel geçişi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıza giderilerek, tünel tekrardan trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Son dakika I Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 1 saat trafiğe kapatıldı

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