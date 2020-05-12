Son dakika I Avrupa'ya giden TIR'da 573 bin 750 maske ele geçirildi

Avrupa'ya çıkış yapmak üzere "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince yapılan analizde riskli görüldü.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tırda 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu.
Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltı alındı.
Antalya'da 'Mavi Kelebek' isimli uyuşturucu çetesinin 24 üyesi tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 'Mavi Kelebek' adlı uyuşturucu çetesinin 24 üyesi yakalanıp, tutuklandı. Tutuklananlar arasında geçen günlerde 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayan E.Ş. ile DHA'ya açıklama yapan annenin tedavi edilmesini istediği oğlu G.G. de yer aldı.