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12.05.2020 - 12:38 | | AA

Son dakika I Avrupa'ya giden TIR'da 573 bin 750 maske ele geçirildi

Son dakika gelen bilgilere göre; Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da 573 bin 750 tıbbi maske ele geçirildi.

Son dakika I Avrupa'ya giden TIR'da 573 bin 750 maske ele geçirildi

Avrupa'ya çıkış yapmak üzere "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince yapılan analizde riskli görüldü.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tırda 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu.

Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltı alındı.

Son dakika I Avrupaya giden TIRda 573 bin 750 maske ele geçirildi

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