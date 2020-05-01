Son dakika I Aydın'da sondaj çalışmasında patlama! 40 metre yükseldi

Son dakika haberi I İlçeye bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde jeotermal tesis için sondaj kazısı yapılırken patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle yerin derinliklerinden fışkıran yüksek basınçtaki sıcak su, yaklaşık 40 metre yükseldi.
İşçilerden yaralanın olmadığı olayda itfaiye ekipleri sıcak suyu kontrol altına almaya çalışıyor.
Suyun basıncı ve sıcaklığı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor.
Hindistan'da yasağa uymayan halk polise saldırıp taş atarak kovaladıSon dakika - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Hindistan'da halk, polisi taş ve sopa ile kovaladı. O anlar Hindistan'ın koronavirüs vakalarının yüzde 75?ini oluşturan ve kırmızı bölge ilan edilen Howrah'ta yaşanan olay bir semt sakini tarafından kaydedildi.