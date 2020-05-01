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01.05.2020 - 15:45 | | AA

Son dakika I Aydın'da sondaj çalışmasında patlama! 40 metre yükseldi

Son dakika gelen bilgilere göre; Aydın’ın Efeler ilçesinde kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi.

Son dakika I Aydın'da sondaj çalışmasında patlama! 40 metre yükseldi

Son dakika haberi I İlçeye bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde jeotermal tesis için sondaj kazısı yapılırken patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle yerin derinliklerinden fışkıran yüksek basınçtaki sıcak su, yaklaşık 40 metre yükseldi.

İşçilerden yaralanın olmadığı olayda itfaiye ekipleri sıcak suyu kontrol altına almaya çalışıyor.

Suyun basıncı ve sıcaklığı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor.

Son dakika I Aydında sondaj çalışmasında patlama 40 metre yükseldi

 

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