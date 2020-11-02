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02.11.2020 - 14:34 | | milliyet.com.tr

Son dakika I Sağlık Bakanı Koca 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in sağlık durumunu açıkladı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ve İdil Şirin'in sağlık durumlarını açıkladı. Öte yandan Koca, İzmir depremine ilişkin son durumu açıkladı. Koca, '30 EKİM İZMİR DEPREMİNDE, ŞU ANA KADAR 85 can kaybımız var. 220 kişinin tedavisi halen devam ediyor. 3’ü ağır olmak üzere, 10 hastamız yoğun bakımda. 774 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi' ifadelerine yer verdi.

Son dakika I Sağlık Bakanı Koca 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in sağlık durumunu açıkladı
Son dakika: Mucizenin fotoğrafını dünya konuşuyor! Elif'in sağlık durumu açıklandı
Son dakika: Mucizenin fotoğrafını dünya konuşuyor! Elif'in sağlık durumu açıklandı
Son dakika: Mucizenin fotoğrafını dünya konuşuyor! Elif'in sağlık durumu açıklandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlıklarının iyi olduğunu ve tedavilerine devam edildiğini duyurdu.

Koca, Perinçek ve Şirin'in sağlık durumlarına ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

 

Son dakika I Sağlık Bakanı Koca 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elifin sağlık durumunu açıkladı

Kurtarma ekiplerine teşekkür eden Koca, "İdil kızımızın ardından 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Elif'in sağlık durumuyla ilgili, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." açıklamasını yaptı.

Depremden 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumuna ilişkin ise Koca, "Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi." bilgilerini verdi.

Son dakika I Sağlık Bakanı Koca 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elifin sağlık durumunu açıkladı

Son dakika I Sağlık Bakanı Koca 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elifin sağlık durumunu açıkladı

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