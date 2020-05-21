Son dakika I Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Japonya Başbakanı Abe’ye açılışa iştirak ettiği için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu muhteşem eserin inşasında katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte de çok önemli projelere birlikte imza attık. Hastanenin adının iki ülkenin işbirliğine yaraşır bir şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik.

Bugün Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka ekliyoruz. İmkanlarıyla İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri ülkemize kazandırdık.

Bu eser Covid 19 salgını ile mücadelemizde de kritik bir eser olacaktır. Milletimizle beraber İstanbul Havalimanı ile yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir. Milletimizle beraber İstanbul Havalimanı ile yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Bu şu demektir artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir.

330 bin can alan salgın karşısında çoğu ülke sıkıntılar çekti. Biz 80'i aşkın ülkeye yardım gönderdik.

Japonya Başbakanı Abe'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Geçen gün sayın Erdoğan ile telefon görüşmesini gerçekleştirdikten sonra çok ara vermeden tekrar görüşebildiğim için çok mutluyum. Sayın Erdoğan’ın bu nazik daveti bana bundan 7 yıl önce katıldığım Marmaray açılış törenini hatırlattı.

Küresel sorun olan corona virüs salgını nedeniyle maalesef bugün orada olmam mümkün olmadı ama ne kadar uzakta olursam olayım benim kalbim sayın Erdoğan ve Türk halkı ile beraberdir.

Bu hayırlı girişimde emeği geçen herkese minnetlerim ve en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Corona virüs salgını nedeniyle öngörülenden daha erken bir tarihte açıldığını biliyorum. Böylece bir Japon firmamızın da katkıda bulunmasını büyük bir sevinçle karşılıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün bu hastaneyi Çam ve Sakura hastanesi olarak adlandırmıştır. Bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum.

Türkiye Erdoğan’ın güçlü önderliğinde corona virüsle mücadele etti. Türkiye'ye derin saygı duyuyorum. Japonya’da geliştirilen ve corona virüs olarak bir umut olabilecek ilaçtan Avian ilacından bahsedersek bu ilacı Türkiye’ye de bağışlıyoruz.

(Corona virüs aşısı)

Aşının geliştirilmesi ve bunun adil şekilde dağıtımı önemli.

60'dan fazla ülkeye yardım eden Türkiye'ye saygı duyuyorum.

Durum sakinleşince ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye birlikte çalışacağız. Türkiye ile bir çok alanda iş birliği yapabiliriz.

Başbakan Abe, "Teşekkür ederim" diyerek sözlerine son verdi.

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadelere yer verdi;;

Bu tesisler içinde şehir hastaneleri moderne donanımları bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Başakşehir hastanesi ile birlikte 11’nci şehir hastanemizi hizmete alıyoruz. Corona virüs ile mücadele aşamasında bu yatırımların ne kadar isabetli olduğunu yaşayarak görmüş olduk. Birçok ülkede hastane alt yapıları ve yoğun bakımlar yetersiz kalırken ülkemizde bu sıkıntı yaşanmamıştır. Hastanelerimizde yoğunluk olmadan bu hastalık kontrol altına alınmıştır.

Şehir hastaneleri hizmetin alınabildiği son nokta olsun istiyoruz. Bu yolla kaliteli ve özellikli sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık turizminin önemli bir destinasyonu olması yolunda önemli bir yer haline getirmiş oluyoruz.

30 bin nitelikli yatak ile şehir hastaneleri buna yardımcı olacaktır. Hep söylediğimiz gibi, şehir hastanelerimiz donatılan son teknoloji ve konforu ile hastanecilik alanında ulaşılan en son noktadır. Anca bu binaları canlı kılan içerisinde hizmet verecek olan kaliteli sağlık personelidir.

Gelişmiş ülkeler dahil toplumun her ferdini sağlık güvencesine alıp ayrım yapmadan bu modern mekanlara taşıyan belki de tek ülkeyiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNCELEMELERDE BULUNDU

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışı yapılıyor. Açılış töreni öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle alana geldi. Hastanenin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve telekonferansla Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla yapılacak. Açılış törenine katılacak olanlar, hastaneye tek tek kimlik kontrolü ile alındı. Erdoğan hastenede incelemelerde bulundu.

2 BİN 682 YATAKLI HASTANE

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi. 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456’sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor.

Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaları bulunan hastane, gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı, 725 poliklinik odası, 3’ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve ayrıca burada 500 özellikli ameliyat da yapılabilecek. Hastanenin tabelaları dün takıldı.