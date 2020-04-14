MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı! Lice kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
14.04.2020 - 16:35 |

Son dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı! Lice kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen bilgilere göre; Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı! Lice kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi I İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bakırköy feci kaza! Beton mikseri yan yattıİstanbul Bakırköy'de D-100 Karayolu bağlantı yolundan beton mikseri yan yattı. Sürücü yaralanırken yol trafiğe kapandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marketler sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri

Marketler sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Son dakika I Diyarbakır'da operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika I Diyarbakır'da operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber