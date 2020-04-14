14.04.2020 - 16:35 |
Son dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı! Lice kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gelen bilgilere göre; Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son dakika haberi I İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.