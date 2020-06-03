Son dakika I Düğün ve taziyeler corona virüs vakalarını artırdı

Corona virüs salgını kapsamında düğün, nişan ve mevlitler ile taziye çadırlarına getirilen yasaklara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Batman, Elazığ gibi çok sayıda kentte uyulmaması vaka sayısının artmasına neden oldu.

Son olarak, Diyarbakır'da, bir mevlit yemeğine katılan koronavirüs hastası, 37 kişiye virüs bulaştırdı. 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme sürecinde ise bu tür organizasyonların vaka sayısını arttırabileceğinden endişe ediliyor.

'HALKIMIZ, BU SÜRECİ ESKİ NORMALLEŞME SÜRECİ GİBİ ALGILIYOR'

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, yeni normalleşmenin eski normalleşmeyle karıştırıldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Tekin, şunları söyledi:

"Ülke olarak Nisan ve Mayıs ayları itibarıyla güzel bir gidişat yakaladık. Vaka sayıları giderek düşüyordu. Bu durumu aldığımız tedbirlere bağladık. Koronavirüsle mücadelede normalleşmenin konuşulmasıyla birlikte vaka sayılarında bir artış yaşanmaya başlandı. Halkımız, bu süreci eski normalleşme süreci gibi algılıyor. Maske kullanmayacağız, yakın mesafede temas sağlayacağız, toplu yemeklere gideceğiz gibi algılandı. Bunlara dikkat etmediğimizden dolayı vaka sayımız arttı. Şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor, normalleşmeden kastımız, yeni normalleşme olmalı. Yeni normalleşmenin de belirli standartları var, maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bunlara dikkat etmediğimiz sürece vaka sayıları artacak ve eskiden daha kötü olacaktır. Bundan dolayı halkımızdan isteğimiz, herkes maskesini taksın, sosyal mesafeyi korusun ve el hijyenine çok dikkat etsin. Bunlara dikkat edersek, elde ettiğimiz başarıyı koruruz. Yoksa eski günlerden daha kötüsünü yaşarız. Havaların ısınmasıyla insanlar rehavete kapıldı. Yeni normalleşmenin eski normalleşme olmadığını bilip, yeni kriterleri öğrenip, buna göre hareket etmemiz gerekiyor."

'2 HAFTA ÖNEMLİ'

Önümüzdeki 2 haftaya dikkat çeken Tekin, "İkinci dalganın oluşup oluşmayacağını, bir iki haftada görebileceğiz. Toplum olarak buna dikkat edersek, vaka sayımızdaki artış çok olmayacak. Ama biz maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmezsek vaka sayımız çok artabilir. Yeni normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamız gerekiyor."