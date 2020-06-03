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03.06.2020 - 10:51 | | DHA

Son dakika I İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Harekat Merkezi'nde terör operasyonlarını takip etti. Bakan Soylu, Bitlis kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika I İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" dedi.

Son dakika I İçişleri Bakanı Soylu duyurdu Bitliste 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika I İçişleri Bakanı Soylu duyurdu Bitliste 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika I İçişleri Bakanı Soylu duyurdu Bitliste 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika I İçişleri Bakanı Soylu duyurdu Bitliste 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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