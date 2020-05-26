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26.05.2020 - 09:53 |

Son dakika I Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika I Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Teşvikle 1 yıl önce ektiği çilekten 2 ton verim aldıBingöl'ün Genç ilçesinde Barış Özer (25), 1 dönümlük arazisinde çilek yetiştiriciliğine başladı. Yıl içinde yaklaşık 2 ton ürün toplayan Özer'in organik çilekleri, aroması ve görüntüsüyle ilgi çekiyor.
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