26.05.2020 - 09:53 |
Son dakika I Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.