Son dakika I İstanbul'a yeni salgın hastaneleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir. Herkese aynı standartta hizmet veren genel sağlık sistemimize gıpta ile bakılıyor. 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz.

Salgın döneminde iki ayı bulmadan inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz bu acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum

Feriha Öz hastanesi askeri havaalanının bir ucunda yapılmış. Herhangi bir hasta uçakla gelip hemen yaya mesafede hastaneye ulaşacağı bir yer.

Salgının yayılma hızını kırdık. Şayet ihtiyaç olsaydı bu hastaneler on binlerce canın kullanılmasına hizmet edecekti. 1008 burası, 1008 Sancaktepe'deki hastane. Yurtdışından tedavi için gelecek hastalara hizmet verecek.Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz.

Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum. Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık.

(Acil durum hastaneleri)

Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır.

Tüm temel hizmet alanlarında kim güvence verirse millet ona güvenir. Türkiye'nin önünde demokraside ve kalkınmadan başka bir alternatif yoktur. Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir.

Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri artık kapanıyor. Koalisyonlu yılların Türkiye'yi nasıl dibe ittiğinin en çarpıcı ispatı son 18 yılda elde ettiğimiz kazanımlardır.

Salgın döneminde yavaşlayan ekonominin bize de olumsuz etkileri oldu. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı görünse de sonrası aydınlık.