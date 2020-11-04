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04.11.2020 - 10:37 | | AA

Son dakika I İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler

İzmir'de deprem anında yaşananlar, kentin farklı noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne seren kayıtlara, depreme Alsancak Ali Çetinkaya ve Cumhuriyet Bulvarları ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele ve çarşı girişi ile Bornova Küçükpark civarındayken yakalanan vatandaşların yaşadığı panik yansıdı.

Kamera kayıtlarında, esnafın yanı sıra yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntıyla hızla iş yerlerinden kaçması yer aldı.

Depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının ise panikle araçlarını terk ettiği kayıtlarda görüldü.

 

 

 

 

Enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar ortaya çıktıİzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği görüşmeler kayıtlara yansıdı.
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