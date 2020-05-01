MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika I Meteoroloji'den sağanak uyarısı
ABONE OL
01.05.2020 - 13:48 | | AA

Son dakika I Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Son dakika gelen bilgilere göre; Yurt genelinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Son dakika I Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Pizzasını vermeyen kadına metal sopayla böyle saldırdı!ABD'de bir pizza restoranından çıkan yaşlı kadın, metal boruyla saldırıya uğradı. O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Valinin adıyla dolandırıcılık tuzağı

Valinin adıyla dolandırıcılık tuzağı

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

1 Mayıs mesajları (Emek ve Dayanışma Günü) İşçi Bayramı 2020 kutlama mesajları

1 Mayıs mesajları (Emek ve Dayanışma Günü) İşçi Bayramı 2020 kutlama mesajları

Sıradaki Haber