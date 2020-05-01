Son dakika I MSB paylaştı! Onlarcası ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika paylaşımında, "Hakkari Şemdinli’de, hudut birliklerimizce yasa dışı geçiş teşebbüsüne yapılan müdahalede, 31 adet pompalı tüfek, 17 adet kuru sıkı tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi" denildi.