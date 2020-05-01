01.05.2020 - 17:46 | | milliyet.com.tr
Son dakika I MSB paylaştı! Onlarcası ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Şemdinli'de yasa dışı geçiş teşebbüsüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 adet pompalı tüfek, 17 adet kuru sıkı tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika paylaşımında, "Hakkari Şemdinli’de, hudut birliklerimizce yasa dışı geçiş teşebbüsüne yapılan müdahalede, 31 adet pompalı tüfek, 17 adet kuru sıkı tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi" denildi.