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01.05.2020 - 17:46 | | milliyet.com.tr

Son dakika I MSB paylaştı! Onlarcası ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şemdinli'de yasa dışı geçiş teşebbüsüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 adet pompalı tüfek, 17 adet kuru sıkı tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

Son dakika I MSB paylaştı! Onlarcası ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika paylaşımında, "Hakkari Şemdinli’de, hudut birliklerimizce yasa dışı geçiş teşebbüsüne yapılan müdahalede, 31 adet pompalı tüfek, 17 adet kuru sıkı tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi" denildi.

Son dakika I MSB paylaştı Onlarcası ele geçirildi

 

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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