MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika I Van'da tedbirlere uyulmayınca vaka sayısı arttı
ABONE OL
21.05.2020 - 09:57 | | DHA

Son dakika I Van'da tedbirlere uyulmayınca vaka sayısı arttı

Son dakika haberine göre; Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki corona virüs vaka sayısının 448'e yükseldiği, bunun nedeninin de şehir dışından gelen ve izolasyonda olan vatandaşların alınan tedbirlere uymaması olduğu belirtildi.

Son dakika I Van'da tedbirlere uyulmayınca vaka sayısı arttı

​Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kente il dışından gelen ve izolasyonda bulunan vatandaşların, aile içinde sosyal mesafe kurallarına uymaması ile yasakları ihlal etmelerinin vaka sayısının artmasına neden olduğu bildirildi. Pandeminin yayılmasının önlenmesinde maske takmanın, sosyal mesafeye ve izolasyon kurallarına uymanın büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan daha duyarlı olunması istendi. Kentteki koronavirüs vaka sayısının 448'e yükseldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması ve riski görmeleri, toplum sağlığımız açısından önemlidir. Özellikle bayram alışverişlerinde kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve maske takılmalıdır. İl Hıfzıssıhha Kurulu'muz da Ramazan Bayramı öncesi yaşanacak yoğunluğun bulaş riskini arttırma ihtimaline karşı önemli kararlar almıştır. Kararlar kapsamında bayram arifesinde yapılacak mezarlık ziyaretleri ile ilgili yasaklar getirildi. Mezarlıklara maskesiz girilmesi ve toplu halde ziyaretler, mezarlık çevresinde seyyar satıcıların her türlü gıda ve yiyecek satışı, mezarlıklar içerisinde her türlü gıda ve yiyeceğin dağıtılması, kurumsal ve bireysel yardım toplanması, çocukların mezarlara su döküp harçlık-bahşiş alması/verilmesi yasaklanmıştır. İlimizde toplam Covid-19 vaka sayımız 448, tedavisi tamamlanıp taburcu olan hasta sayımız 301, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1, toplam vefat sayısı 9'dur."

 

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Koronavirüs denizden bulaşmaz, havuz...AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsün denizden bulaşmadığını söyledi. Bulaşma riskinin havuzda daha çok olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, "Havuzdaki klor düzeyinin belli miktarda tutulabilmesi bu riski azaltır ama örneğin sitelerin havuzlarında her gün ölçüm yapılması zor olabilir" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hayat Eve Sığar (HES) kodu nedir, nereden ve nasıl alınır? Şehirler arası seyahatlerde HES kodu mu kullanılacak?

Hayat Eve Sığar (HES) kodu nedir, nereden ve nasıl alınır? Şehirler arası seyahatlerde HES kodu mu kullanılacak?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Son dakika I Van'da tedbirlere uyulmayınca vaka sayısı arttı

Son dakika I Van'da tedbirlere uyulmayınca vaka sayısı arttı

Sıradaki Haber