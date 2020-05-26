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26.05.2020 - 13:30 |

Son dakika I 'VIP araçlarla seyahat yasağını deldiler' iddiası! Bodrum Kaymakamlığı'ndan açıklama

Gelen son dakika haberine göre; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Kaynak'ın İstanbul’dan Bodrum'a VIP araçlarla gidildiği kısıtlamanın bu şekilde delindiği ifadeleriyle ilgili olarak Bodrum Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

Son dakika I 'VIP araçlarla seyahat yasağını deldiler' iddiası! Bodrum Kaymakamlığı'ndan açıklama

Son dakika haberi... Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberde, Bodrum Belediye Başkanı İstanbul’dan Bodrum'a VIP araçlarla gidildiğini kısıtlamanın bu şekilde delindiğini ifade etmiştir.

İlçemiz giriş ve çıkışlarında sürekli olarak her gün çok sayıda araç kontrole tabi tutulmaktadır. İlçemize yasal olmayan yollarla gelinmesi söz konusu değildir. Açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bodrum Belediye Başkanı'nın münferit bir tespiti varsa bu ve benzeri durumları öncelikle Kaymakamlığımıza bildirmesi gerekirdi.

İlçemize yazıda ifade edildiği gibi organize şekilde yasal olmayan bir geliş söz konusu değildir. Yasal izinlerini alarak gelenler ise ilimizdeki birçok noktada kontrolden geçmektedir.

 

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