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12.04.2020 - 14:19 | | AA

Son dakika I Yaralı yakalanan teröristin corona testi pozitif çıktı

Son dakika gelen bilgilere göre; Muş'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan, PKK terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu Mahmut Okay'ın corona virüs testi pozitif çıktı.

Son dakika I Yaralı yakalanan teröristin corona testi pozitif çıktı

Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralı ele geçirilen terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu Mahmut Okay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Muş İl Sağlık Müdürlüğü Okay'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bunun üzerine Okay'a yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişiye de koronavirüs testi yapılmasına karar verildi.

Muş Varto-Karlıova yolundaki jandarma kontrol noktasında 9 Nisan'da çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu, turuncu kategoride 1 milyon liraya kadar ödülle aranan "Hayri Mava" kod adlı Mahmut Okay yaralı, ona yardım ve yataklık yapan bir kişi de de sağ olarak ele geçirilmişti.

 

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