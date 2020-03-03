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03.03.2020 - 13:05 | | AA

Son dakika haberi: İBB'den İstanbulkart için flaş uyarı! Son gün 31 Mart

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 65 yaş üstü yolculardan, 5 yıllık geçerlilik süresi 31 Mart'ta dolacak İstanbulkartlarının vize işlemlerini yaptırmalarını istedi.

Son dakika haberi: İBB'den İstanbulkart için flaş uyarı! Son gün 31 Mart

Son dakika haberine göre, İBB'den yapılan açıklamada, 65 yaş üstünün kullandığı İstanbulkartların, son kullanım tarihinin 31 Mart'ta dolacağı hatırlatılarak, vize işlemi yapılmayan kartların bu tarihten sonra ücretsiz olma özelliğini yitirerek tam ücret tarifesine geçeceği belirtildi.

Yönetmeliğe göre vizeleme işleminin yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, 65 yaş üstü İstanbulkart sahiplerinin kullanım süresini uzatmak için tüm biletmatik ve İstanbulkart dolum bayilerinden ücretsiz işlem yapabileceği bildirildi.

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