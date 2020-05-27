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27.05.2020 - 14:20 | | DHA

Son dakika... İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 3 kişiden R.H.'nin iç çamaşırına sakladığı uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!

Gemlik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, sokak kısıtlaması devam ederken, dün Gemlik çevre yolunda, şüphe üzerine otomobili takibe aldı. Aracın durdurulmasının içindeki 3 kişinin izin belgesinin olmadığı belirlendi. R.H., R.Ö. ve İ.T.'ye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 TL para cezası kesildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramalarda ise 40 gram satışa hazır metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmının, R.H.'nin iç çamaşırında bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınıp, işlemleri sonrası Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

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