Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Eren Operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte EREN OPERASYONLARI başlatıldı.

Bu kapsamda ilki Tendürek bölgesinde başlatılan “EREN-1 TENDÜREK OPERASYONU”nda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.071 personel 72 operasyonel tim görev alıyor.