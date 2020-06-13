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13.06.2020 - 20:02 |

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi

İçişleri Bakanlığı: Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 11.06.2020 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi

Yapılan açıklama şöyle:

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu’nda11.06.2020 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Söz konusu kanunla Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sahada görev yapan tüm Çarşı ve Mahalle Bekçilerimize yönelik olarak; İnsan hakları,

Davranış ilkeleri ve etkili iletişim,

Durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi,

Zor kullanma yetkisi,

Silah kullanma yetkisi,

Suça el koyma yetkisi,

Disiplin mevzuatı,

Konularında, görevlerini ifa ettikleri illerinde, branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 tam gün sürecek eğitim verilecektir. Ayrıca teşkilatımıza yeni atanan 8 bin 242 Çarşı ve Mahalle Bekçisi de 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3 aylık eğitime alınacaktır. Bu 3 aylık eğitim akabinde ise atandıkları illerinde de 2 aylık uygulamalı eğitime tabii tutulacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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