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18.05.2020 - 20:57 | | DHA

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bölgeye sızmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Jandarma Komandolar tarafından hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte Çemçe grubu tamamen yok edildi. Bölgeye sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bölgeye sızmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Jandarma Komandolar tarafından hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir.

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Bölücü terör örgütünce Çemçe bölgesini takviye etmek maksadıyla, 3 teröristin bölgeye geldiği istihbaratı üzerine; bugün bölgede başlatılan operasyonda Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan gönüllü timler oluşturulmuştur.

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Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan 2’nci Jandarma Komando Bölük Jandarma Yüzbaşı Ferhat ÇİFTÇİ de bölüğünden gönüllü 1 tim ile bu operasyona iştirak etmiştir.

Kahraman Yüzbaşımız ve personeli çatışma bölgesinde sık ağaçlık ve ağır coğrafi koşulların bulunduğu bölgede teröristlerin inlerine girmek suretiyle teröristleri, saklandıkları yerde tespit etmiştir. Çıkan çatışmada 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat ÇİFTÇİ ile 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup bölgeden helikopterle hemen hastaneye sevk edilmişlerdir. Kahraman personelimiz ÇİFTÇİ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı; yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

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