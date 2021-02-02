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02.02.2021 - 09:55 |

Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren -6 Mergelo operasyonu başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde “Eren -6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.453 personel görev alıyor.

Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren -6 Mergelo operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde “EREN-6 MERGELO” Operasyonu başlatıldı.
 
Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.453) personel [(82) operasyonel tim] görev alıyor.
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Koçbaşı ile kapıyı kırıp, basıldılar!Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilde şafak operasyonu düzenledi. Bursa merkezli gerçekleştirilen operasyonda bazı şüphelilerin polis baskınına karşı evlerine güvenlik kamerası yerleştirdikleri görüldü.
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