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25.03.2020 - 20:23 | | AA

Son dakika | İçişleri Bakanlığı talimat verdi! Emekli maaşlarını evden alacaklar

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi. Maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlilerince, görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yapılıyor.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı talimat verdi! Emekli maaşlarını evden alacaklar
Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Hastalara Çin'den getirilen ilaç verilmeye başlandıCorona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 26 hastanın iyileştiğini yoğun bakımda olan 136 hastaya da Çin'den gelen ilaçlarla tedaviye başlandığını açıkladı.
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