MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika.. İçişleri Bakanlığı'ndan 'cuma namazı' açıklaması
ABONE OL
31.12.2020 - 09:40 | | AA

Son dakika.. İçişleri Bakanlığı'ndan 'cuma namazı' açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; koronavirüs ile mücadele kapsamında bu akşamdan pazartesi sabahına kadar sürdürülecek sokağa çıkma kısıtlaması sırasında cuma namazlarını kılmak isteyenlere en yakındaki camiye motorlu araç kullanmadan gitme izni verildi.

Son dakika.. İçişleri Bakanlığı'ndan 'cuma namazı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek. 

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

 

 

O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülecek! FETÖ'nün kilit ismi yakalandı!İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu’nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu. FETÖ itirafçısı olan, Abdullah Önder’de, ‘Bakum’un da aralarında bulunduğu 6 isim konuşursa, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülür’ demişti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango saat kaçta, ne zaman çekilecek 2021? Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar, hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Piyango saat kaçta, ne zaman çekilecek 2021? Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar, hangi kanalda yayınlanacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Telefonunu alamadıkları genci dövüp, tüfekle vurdular!

Telefonunu alamadıkları genci dövüp, tüfekle vurdular!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet