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23.01.2021 - 19:25 |

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 'militan' ifadelerine suç duyurusu

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca, "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 'militan' ifadelerine suç duyurusu

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan ŞİMŞEK, bir TV kanalında katıldığı programda “Vali militan, kaymakam militan...”şeklinde haddini aşan ağır ithamlarda bulunmuştur.

Türkiye’de merkezi idarenin taşradaki temsilcileri olan ve taşrada tüm kamu hizmetlerini yürüten, yönlendiren, personeli yöneten, bilgi, deneyim ve hizmet heyecanı ile Devlet işleyişini etkileyen bir konumda olan Vali ve Kaymakamların üstlendikleri görev ve sorumlulukları azımsanamayacak derecede önemlidir.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununu 9.maddesi ile Valilerin hukuki durumları, görev ve yetkileri düzenlenmiş olup, ilgili kanunda “Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Bu sıfatla Valiler, ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevlerine ait işleri için valilere re' sen emir ve talimat verirler. Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır.” hükmü amirdir.
Yine aynı Kanunun 27. ve devamı maddeleri ile kaymakamların görev ve yetkileri düzenlenmiş olup 27. maddesi “İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş mevzuatına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır .” hükmünü amirdir.

Yasalarla kendilerine verilen görevleri liyakat şuuruyla can siperane yerine getiren şerefli vali ve kaymakamlarımıza ‘militan’! ithamında bulunmak; tüm vali ve kaymakamlarımızın halk nezdinde gözden düşürülmesine ve saygınlığını yitirmesine neden olabilecek, ayrıca eleştiri niteliğini aşan, fikir niteliği bulunmayan, küçük düşürücü ve aşağılayıcı ifadelerdir. Bu ifadeler “düşünce açıklaması” niteliğinde değildir ve ifade özgürlüğü kapsamında bir hak olarak da değerlendirilemez. Aksine suç unsuru taşıdığından cezai soruşturma ve kovuşturma gerektiren ifadelerdir.

Bahse konu açıklamalar ile tüm vali ve kaymakamlar hakkında, yaptığı iş ve işlemler ile ilgili açıkça hukuk dışı hareket eden birer makam olarak gösterilme ve töhmet altında bırakılarak haysiyet ve şereflerine hakaret, iftira ve aşağılama gayretine girilmiştir.
 
“Vali militan, kaymakam militan…” şeklinde haddini aşan ağır ithamlarından dolayı, TCK'nın 125., 267. ve 301. maddeleri uyarınca hakaret, iftira ve Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlarından dolayı, İçişleri Bakanlığınca Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

 

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