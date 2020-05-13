Son dakika... Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± iÃ§in ek genelge! YKS'ye girecek Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in aÃ§Ä±k olacak

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±na (YKS) girecek Ã¶ÄŸrencilerin kimlik kartÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± adÄ±na tÃ¼m il/ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin 18-19 MayÄ±s tarihlerinde aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 81 il valiliÄŸine "SokaÄŸa Ã‡Ä±kma KÄ±sÄ±tlamasÄ±" ile ilgili ek genelge gÃ¶nderildiÄŸi belirtildi.

Genelgede, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ andan itibaren salgÄ±nla mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik birÃ§ok tedbir kararÄ± alÄ±narak uygulamaya geÃ§irildiÄŸi ifade edildi.

Ankara, BalÄ±kesir, Bursa, EskiÅŸehir, Gaziantep, Ä°stanbul, Ä°zmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta 15-19 MayÄ±s tarihlerinde uygulanacak sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±na iliÅŸkin 12 MayÄ±s'ta valiliklere genelge gÃ¶nderildiÄŸi anÄ±msatÄ±lan genelgede, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"18 MayÄ±s'ta verilmesi gereken kurum ve gelir geÃ§ici vergi beyannamelerinin, 28 MayÄ±s'a ertelenmesi ve 2019 yÄ±lÄ± kurumlar vergisi beyannamesi, geÃ§ici vergi beyannamesi, katma deÄŸer vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve aylÄ±k prim ve hizmet bildirgelerinin de sÄ±rasÄ±yla 27 MayÄ±s, 28 MayÄ±s ve 1 Haziran tarihlerinde beyan edilmek zorunda olmasÄ± nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n olduÄŸu 15-19 MayÄ±s 2020 tarihlerinde aÅŸaÄŸÄ±daki istisnalarÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ±n valiliklere gÃ¶nderdiÄŸi genelgede aÃ§Ä±k olacak iÅŸ yerleri, iÅŸletme ve kurumlar ile Ä°stisna KapsamÄ±nda Olan KiÅŸiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±na eklenmesi gereÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bu kapsamda, Ã–SYM tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek merkezi YÃ¼ksek Ã–ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na (YKS) girecek olan Ã¶ÄŸrencilerin TC Kimlik KartÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± adÄ±na tÃ¼m il/ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri 18-19 MayÄ±s 2020 tarihlerinde aÃ§Ä±k bulundurulacak.

SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n olduÄŸu 18-19 MayÄ±s 2020 tarihlerinde nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine TC Kimlik KartÄ± BaÅŸvurusu ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak Ã¼zere Ã¶ÄŸrenciler ve ihtiyaÃ§ olmasÄ± halinde beraberinde anne, baba, veli veya vasisinden bir kiÅŸi sÄ±nava baÅŸvurulduÄŸunu gÃ¶sterir belgeyi ibraz etmek ÅŸartÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kabilecek. AyrÄ±ca nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri, belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek."

GeÃ§ici Vergi DÃ¶nemine (ocak-ÅŸubat-mart) Ait Kurum ve Gelir GeÃ§ici Vergisi BeyanÄ± ve Ã–deme dÃ¶nemi olduÄŸu iÃ§in 16-17-18-19 MayÄ±s tarihlerinde serbest muhasebeci mali mÃ¼ÅŸavirler ile yeminli mali mÃ¼ÅŸavirler ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± (karar verilmesi halinde uygulanacak sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ±ndan) 31 MayÄ±s tarihine kadar muaf olacak."