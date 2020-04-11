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11.04.2020 - 15:49 |

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması: 2 bin 756 kişiye ceza kesildi

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması: 2 bin 756 kişiye ceza kesildi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Corona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde dün gece saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamış olup yarın gece saat 24.00’a kadar devam edecektir.

Söz konusu yasak kapsamında 31 ilimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılanmaktadır.

31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşlarımıza, corona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ateşi yüksek çıkınca hemen test yapıldı! Bir de maske takmışlar...Çorum'da kurusıkı tabancayla girdikleri evde Irak uyruklu Roya Majet'in (31) 4 bin lirasını gasbeden 2 kişi ile onlara yardımcı olan Irak uyruklu Ayla E.H. tutuklandı. Cezaevine gönderilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen Ayla E.H.'ın ateşi 38 derece ölçülünce corona virüs testine tabi tutuldu. Testi negatif çıkan kadın cezaevine gönderildi.
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