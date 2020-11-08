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08.11.2020 - 10:28 | | AA

Son dakika... İçişleri duyurdu! 13 iş yeri faaliyetten men edildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 585 kişi ve işletme hakkında suç  duyurusunda bulunuldu  - İçişleri Bakanlığının cuma günü ülke genelinde  yaptığı Kovid-19 denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım  aracı ile taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.

Son dakika... İçişleri duyurdu! 13 iş yeri faaliyetten men edildi

Ülke genelinde 6 Kasım Cuma günü yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 105 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi, 585 kişi ve işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, valiliklere gönderilen  "Koronavirüs Salgını Denetimleri" konulu genelge kapsamında 6 Kasım'da ülke  genelinde toplu ulaşım araçları, taksiler, pazar yerleri, kalabalık cadde, bulvar  ve sokaklarda denetim yapıldı.

Denetimlerde 12 bin 501 ekip, 42 bin 313 personel görev aldı.

Ekiplerce, 7 bin 938 şehirler arası ve 24 bin 213 şehir içi toplu  ulaşım aracı, 10 bin 207 taksi, 1837 pazar yeri ile kalabalık cadde, bulvar ve  sokaklardaki 63 bin 58 iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen  şehir içi ve şehirler arası hizmet veren 105 toplu ulaşım aracı ile taksi  seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi, 585 kişi ve işletme hakkında suç  duyurusunda bulunuldu, 4 bin 336 iş yeri uyarıldı.

Ayrıca 6 bin 412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise  Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan seyahat ettiği belirlendi.

Tedbirlere uymayan söz konusu kişi ve iş yerlerine idari para cezası  uygulandı.

 

 

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