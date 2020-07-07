MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İçişleri duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
07.07.2020 - 09:38 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İçişleri duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; Hakkari merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... İçişleri duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden kapılarını açtıKoronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar yeniden açıldı. Bostancı'da bulunan lunapark havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

'Ani sıcaklık değişikliklerinde 1-2 hafta riskli'

'Ani sıcaklık değişikliklerinde 1-2 hafta riskli'

Sıradaki Haber