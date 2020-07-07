07.07.2020 - 09:38 | | milliyet.com.tr
Son dakika... İçişleri duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; Hakkari merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.