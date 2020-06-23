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23.06.2020 - 13:38 |

Son dakika... İçişleri duyurdu! 500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Bitlis Tatvan kırsalında düzenlenen operasyonda 500 bin TL ödülle aranan terörist Dersim Çektar'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... İçişleri duyurdu! 500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri listede aranan Recep Yaşar ve Abdulkahar Çoban olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 20 Haziran Cumartesi günü Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin Türk lirasına kadar ödülle gri listede yer alan sözde Garzan eyaleti sorumlularından 'Dersim Çektar' kod adlı Recep Yaşar ve 'Çektar Canfeda' kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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