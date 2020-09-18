18.09.2020 - 09:05 | | İHA
Son dakika... İçişleri duyurdu! Adıyaman'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan Yıldırım -5 Amanoslar Operasyonu'nda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Yıldırım-5 Amanos operasyonu kapsamında Adıyaman Merkeze bağlı Bağtepe köyü Yedioluk mezrası kırsalında operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gizlendiği yer tespit edilen terörist, sabaha karşı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Operasyonun sürdüğü öğrenildi.
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.