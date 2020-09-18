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18.09.2020 - 09:05 | | İHA

Son dakika... İçişleri duyurdu! Adıyaman'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan Yıldırım -5 Amanoslar Operasyonu'nda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Son dakika... İçişleri duyurdu! Adıyaman'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-5 Amanos operasyonu kapsamında Adıyaman Merkeze bağlı Bağtepe köyü Yedioluk mezrası kırsalında operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gizlendiği yer tespit edilen terörist, sabaha karşı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

 

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