MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İçişleri duyurdu! Sayı 4'e yükseldi
ABONE OL
30.04.2020 - 16:07 | | AA

Son dakika... İçişleri duyurdu! Sayı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Kars-Kağızman ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bugün de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede son 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... İçişleri duyurdu! Sayı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kağızman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince dün başlatılan operasyonun bugün de sürdüğü belirtildi.

Bugünkü operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda, üç M-16, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir Bixi, 2 de tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendiCorona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da birçok noktada trafik yoğunluğu yaşandı. Şirinevler E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronayı yenen hemşire alkışlarla uğurlandı

Koronayı yenen hemşire alkışlarla uğurlandı

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sıradaki Haber