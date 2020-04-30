30.04.2020 - 16:07 | | AA
Son dakika... İçişleri duyurdu! Sayı 4'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Kars-Kağızman ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bugün de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede son 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kağızman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince dün başlatılan operasyonun bugün de sürdüğü belirtildi.
Bugünkü operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, operasyonda, üç M-16, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir Bixi, 2 de tabanca ele geçirildiği bildirildi.
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