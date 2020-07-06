Son dakika: İçişleri duyurdu! Sayı 94'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna çalışmaları neticesinde bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94’e yükseldi.