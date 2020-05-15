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15.05.2020 - 17:11 |

Son dakika... İçişleri duyurdu! Teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; Şırnak'ın Besta bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... İçişleri duyurdu! Teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak Merkez Besta bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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