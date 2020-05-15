15.05.2020 - 17:11 |
Son dakika... İçişleri duyurdu! Teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; Şırnak'ın Besta bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak Merkez Besta bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.