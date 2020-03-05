05.03.2020 - 16:23 |
Son dakika... İdlib'den acı haber! Bir asker şehit oldu
Son dakika haberine göre, Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İdlib'de gerginliği azaltma bölgesindeki saldırıda bir asker şehit oldu" denildi.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması şöyle:
"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz."
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklaması yaptı.. Bakan Koca, "Çin'den Wuhan kentinden kaynağını alan koronavirüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü sınav verdik, başarıyla götürdük. Bu virüsün dış kaynaklı olduğu... Her türlü tedbiri erken dönemde almanız gerekiyor" dedi. Öte yandan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.