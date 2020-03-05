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05.03.2020 - 16:23 |

Son dakika... İdlib'den acı haber! Bir asker şehit oldu

Son dakika haberine göre, Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İdlib'de gerginliği azaltma bölgesindeki saldırıda bir asker şehit oldu" denildi.

Son dakika... İdlib'den acı haber! Bir asker şehit oldu

Gaziantep Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması şöyle:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz."

Son dakika... İdlibden acı haber Bir asker şehit oldu

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklaması yaptı.. Bakan Koca, "Çin'den Wuhan kentinden kaynağını alan koronavirüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü sınav verdik, başarıyla götürdük. Bu virüsün dış kaynaklı olduğu... Her türlü tedbiri erken dönemde almanız gerekiyor" dedi. Öte yandan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.
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