MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
ABONE OL
15.06.2020 - 14:29 | | AA

Son dakika... İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

Son dakika haberi... Bu gece itibarıyla hizmet verecek 9 İETT hattındaki seferler, metrobüs hattıyla entegre olacak

Son dakika... İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

İETT, pandemi nedeniyle ara verilen gece otobüs seferlerine bu geceden itibaren yeniden başlayacak.

İETT'den yapılan yazılı açıklamada, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında, 17 Nisan'da gece seferlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, yeniden hizmet vermeye başlayacak 9 İETT hattındaki seferlerin, sabaha kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Metrobüsle de entegre çalışacak gece seferleri , pazartesiyi salıya bağlayan bu gece itibarıyla başlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İETT’nin, 15F Beykoz-Kadıköy, E-10 Sabiha Gökçen H.-Kurtköy-Kadıköy, 19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı, 40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim, E-3 Sabiha Gökçen-4. Levent Metro seferlerinin, haftanın 7 günü sabaha kadar hizmet vereceği kaydedildi.

İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer hatlarda ise birer aracın görev yapacağına işaret edilen açıklamada, metrobüs hatlarının ise her gün 05.00'e kadar, 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Son Dakika: Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndüSon dakika haberine göre İstanbul Arnavutköy'de bugün 13.15'te başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS sınav giriş belgeleri açıklandı! Sorgulama ekranı için TIKLA 2020! YKS giriş yerleri nasıl sorgulanır?

YKS sınav giriş belgeleri açıklandı! Sorgulama ekranı için TIKLA 2020! YKS giriş yerleri nasıl sorgulanır?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Bolu’da iki kadın 22 kilo esrarla yakalandı!

Bolu’da iki kadın 22 kilo esrarla yakalandı!

Sıradaki Haber