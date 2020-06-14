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14.06.2020 - 09:36 | | DHA

Son dakika: Iğdır Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika haberi... Iğdır Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 5’i, mahkemece tutuklandı.

Son dakika: Iğdır Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 tutuklama

İçişleri Bakanlığı'nca 15 Mayıs’ta görevden alındıktan sonra ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan gözaltına alınan Iğdır’ın HDP’li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, 18 Mayıs'ta mahkemece tutuklandı.

Bakanlık tarafından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Enver Ünlü’nün talimatıyla belediyenin birimlerinde başlatılan incelemede, aralarında Yaşar Akkuş’un da bulunduğu 14 kişi hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Yaşar Akkuş tutuklu olduğu için gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Yaşar Akkuş’un da aralarında bulunduğu 5 kişi, mahkemece tutuklanırken, 9 kişi ise serbest bırakıldı.

 

Gece karanlığında karşılarına domuz sürüsü çıktıTokat’ın Niksar ilçesine bağlı Akıncı Köyünden özel araçları ile geçen Erdoğan çiftinin önüne domuz sürüsü çıktı. Çift o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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