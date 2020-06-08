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08.06.2020 - 14:52 | | AA

Son dakika... İki ilde zehir tacirlerine operasyon! 16 kişi yakalandı

Yozgat ve Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.Öte yandan Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5'i aynı aileden 9 kişi gözaltına alındı.

Son dakika... İki ilde zehir tacirlerine operasyon! 16 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Sarıkaya ilçesi ile Kayseri'deki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 285 fişek ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Son dakika... İki ilde zehir tacirlerine operasyon 16 kişi yakalandı

SAMSUN

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine H.A, Canik ilçesinde 40 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. H.A'nın yakalandığı olayla eş zamanlı olarak A.İ'nin bulunduğu otomobil, polis ekiplerince Samsun girişinde durduruldu.

Polis ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takibi sürdürdüğü A.İ. ile N.T, E.C. ve A.S. gözaltına alındı. 

Aynı soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan A.İ'nin ailesinden N.İ, E.İ, M.İ. ve H.G. de gözaltına alındı.

Operasyonda, 86,07 gram sentetik uyuşturucu hap, 17,44 gram esrar, 5 adet uyuşturucu hap, 186 kapsül sentetik ecza hap, bir adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 6 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

 

 

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