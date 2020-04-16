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16.04.2020 - 17:06 | | DHA

Son dakika haberleri: İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler yapılamıyor

Son dakika gelen bilgilere göre; Avcılar İBB tesisleri durağında metrobüs kazası yaşandı. İki metrobüs kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, seferler çift yönlü durdu.

Son dakika haberi I Avcılar İBB tesisleri durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedilirken seferler çift yönlü durdu. Kaza ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

SEFERLER ÇİFT YÖNLÜ DURDU

Öte yandan gelen son dakika bilgilerine göre metrobüs seferlerinin çift yönlü olarak durdurulduğu bildirildi.

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler yapılamıyorİBB metrobüs durağında iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı bildirildi. Metrobüs seferleri iki yönde de yapılamıyor. Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda ambulans ekibinin sevk edildiği duyuruldu.
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