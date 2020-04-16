Son dakika haberleri: İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler yapılamıyor

Son dakika haberi I Avcılar İBB tesisleri durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedilirken seferler çift yönlü durdu. Kaza ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

SEFERLER ÇİFT YÖNLÜ DURDU

Öte yandan gelen son dakika bilgilerine göre metrobüs seferlerinin çift yönlü olarak durdurulduğu bildirildi.