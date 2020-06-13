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13.06.2020 - 06:34 | | AA

Son dakika | İki yük treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Malatya'da iki yük treni çarpıştı.

Son dakika | İki yük treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika | İki yük treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

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