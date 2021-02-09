09.02.2021 - 10:25 |
Son dakika... İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
Gelen son dakika haberine göre; terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
2017 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 22'ye yükseldi.
Rum yönetiminin 'Türkçe sokak isim' skandalı sonrası Ersin Tatar'dan flaş açıklamaKıbrıs Türkleri ile ortaklığa hazır olduklarını dile getiren Rumların, Türklerin eski mahallelerindeki sayılı Türkçe sokak isimlerini sildiği ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre; Rum yönetiminin Türkçe sokak isimlerinin silmesine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.